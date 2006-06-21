В Украине уже есть три миллиардера

По данным налоговой, в 2005 году трое украинцев получили доход более 1 млрд. грн. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом С.ЛЕКАРЬ отметил, что эти граждане еще не подали декларации, а он приводит данные, которыми располагает ГНАУ.

При этом заместитель председателя ГНАУ добавил, что поскольку кампания по декларированию доходов еще не завершена, то количество украинцев с доходом более 1 млрд. грн. может увеличиться, ориентировочно, на два человека.

С.ЛЕКАРЬ также сообщил, что, по итогам 2005 года, около 20 украинцев получили доход более 500 млн. грн. и около 100 человек – более 100 млн. грн.

В целом, по данным ГНАУ, в 2005 году 1299 украинцев получили доход более 1 млн. грн.

С.ЛЕКАРЬ отметил, что нынешняя кампания по декларированию доходов в целом «прошла на неплохом уровне». Однако, добавил он, многие украинцы так и не подали декларации, и сейчас налоговая проводит с ними соответствующую работу. Он сообщил, что в число граждан Украины, которые понесли административное наказание за не подачу декларации, вошли известные политики, спортсмены, артисты и государственные служащие. При этом ни имен, ни фамилий С.ЛЕКАРЬ не назвал. По его словам, многие артисты в своих декларациях, если они вообще их подают, указывают заниженные суммы доходов, это же касается и игроков футбольных команд Первой лиги.

Справка УНИАН. Число украинцев, которые указали в налоговых декларациях доход свыше 1 млн. грн., в 2004 году составило 1871 человек, в 2003 - 837, в 2002 - 336, в 2001 – 160.

Отметим, что это впервые налоговая Украины заявила о том, что в стране есть миллиардеры.