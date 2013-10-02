Американская торговая палата встревожена ситуацией с инвестиционным климатом в Украине

Американская торговая палата сообщила о своем обращении к органам исполнительной и законодательной власти Украины.

Предметом обращения стал ряд законодательных инициатив Кабинета Министров и депутатов парламентского большинства относительно рынка наружной рекламы. В письме говориться о рисках в связи с принятием законопроектов, предложенных к рассмотрению в ВР летом этого года депутатом-регионалом Антоном Яценко и Кабинетов министров. Данные законопроекты, по мнению Палаты идентичны по своему содержанию, а их принятие может создать препятствия для ведения бизнеса в Украине.

В своем обращении Американская торговая палата указывает на несоответствие ряда положений законопроектов интересам бизнеса и государства, возможные потери местных бюджетов, сокращение рабочих мест.

Американская торговая палата предлагает уполномоченным органам власти вмешаться в ситуацию, остановить процессы, которые могут негативно отобразиться на инвестиционном климате в стране.

Урегулировать ситуацию наиболее эффективным для государства и бизнеса образом.

Справка:

Как сообщалось ранее, 26 июня на заседании Кабинета министров был одобрен законопроект "О размещении наружной рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, а также улицах и дорогах городов и других населенных пунктов", разработанный Министерством внутренних дел. Его авторы предлагают запретить размещение наружной рекламы над проезжей частью автодорог общего пользования. В Кабмине убеждены, что изменения повысят безопасность дорожного движения, поскольку реклама не будет отвлекать водителей.

В конце мая с аналогичной инициативой выступил народный депутат Антон Яценко (Партия регионов), зарегистрировав законопроект 2182а.

25 сентября были презентованы результаты первого этапа исследований Киевского Международного Института Социологии (КМИС), согласно которым основными факторами, влияющими на безопасность на дорогах, являются: состояние дорожного покрытия, культура поведения водителей и пешеходов, разметка дороги и регулирование дорожного движения. Внешняя среда (включая наружную рекламу, вывески, киоски) составляет наименьший процент среди отвлекающих факторов.