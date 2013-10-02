Эксперт рассказал, как повысить доверие украинцев к гривне

Такое мнение высказал первый заместитель главы правления банка "Контракт" Павел Крапивин в эфире Первого делового канала.

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"Если бы мы, когда только начали говорить о курсовом коридоре, а это было весна-лето 2008 года, реализовали его, у нас бы не было проблем с долларизацией. Почему нужно запрещать, если можно элементарно взростить уверенность в национальной валюте. И люди сами откажутся от доллара, евро, российского рубля", - сказал Крапивин, собщает Gazeta.ua.

Однако, отметил он, власти все делают диаметрально противоположно.

"Все решения - запретительные. Паспортизация, ограничение расчетов наличными - все это ведет к росту неуверенности населения в том, что национальная валюта и завтра будет стабильной", - отметил Крапивин.