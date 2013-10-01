ООН: Старение общества угрожает мировой экономике
Мир стареет слишком быстро, и страны не успевают адаптироваться к растущему количеству пенсионеров, свидетельствует доклад ООН.
Пожилые люди становятся угрозой для уровня жизни населения всех без исключения возрастов, пишет Russia Today.
Происходящее параллельно с ростом числа пенсионеров сокращение трудоспособного населения больно бьет по налоговым поступлениям, без которых содержать стареющих граждан просто невозможно.
Улучшение качества здравоохранения и медицины, доступность образования и экономическое благополучие к 2050 году приведут к ситуации, когда впервые в мире пожилых людей старше 60 лет станет больше, чем детей до 15 лет.
В исследовании ООН сообщается, что самое быстро стареющее население проживает в Иордании, Лаосе, Монголии, Никарагуа и Вьетнаме, где число пожилых людей утроится к 2050 году.
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Согласно докладу международной организации, богатые государства лучше приспособлены к проблеме старения населения, чем бедные страны. Швеция, где пенсионной системе уже более 100 лет, считается благополучной страной для стариков, благодаря социальной поддержке, образованию и здравоохранению. Далее в списке «благополучия» идут Норвегия, Германия, Нидерланды и Канада.
Старение общества неизбежно ждёт все развитые страны, а чуть позднее — и развивающиеся, уверены аналитики. Эта проблема требует комплексного подхода, а развитие медицины позволяет надеяться, что возраст «активной старости», то есть состояния, когда пожилой человек может вести более-менее полноценную жизнь, будет неуклонно повышаться.