Кто сказал, что в Украине уровень жизни недостаточный?
Противогазы для лошадей,валенки для моли, мясо для... неудобно даже говорить, для кого. Мы-то возмущаемся, мол, уровень жизни недостаточный… А если он более чем достаточный? Просто ориентирован на другие организмы?.. Может, страна Украина просто не на людей рассчитана?
Противогазы для лошадей,валенки для моли, мясо для... неудобно даже говорить, для кого. Мы-то возмущаемся, мол, уровень жизни недостаточный… А если он более чем достаточный? Просто ориентирован на другие организмы?.. Может, страна Украина просто не на людей рассчитана?
Мнение
На совещании противоэпидемическом совещании в Волынской облгосадминистрации Юлия Тимошенко рассказала о вопиющем случае из собственной хозяйственной практики . Мол, решила премьер ознакомиться со списком запасов мобилизационного резерва… случай подходящий подвернулся – эпидемия в стране. (Наверное, марлю обещанную искала).
В общем, глянула премьер в списки и (о ужас!) обнаружила в них противогазы для лошадей. «Где эти кони, и где эти противогазы для них?» – возмутилась премьер. И тут же поставила правительству новую «первостепенную задачу» – обновление мобилизационного резерва. «Теперь я думаю, что мы будем совсем по-другому подходить к той части мобилизационного резерва, которая как раз касается именно эпидемий», – обрадовала участников совещание Тимошенко.
Даже если на минуту забыть о том, сколько времени Юлия Владимировна занимает свою нынешнюю должность, то премьеру следовало бы все-таки признать, что случай с «лошадиными противогазами» – далеко не первый конфуз, имевший место в закромах родины.
А помните летний, 2008 года, лихорадочно-хаотичный завоз в страну дешевого мяса (чтобы сбить цены на рынках)? Тот самый, ради которого БЮТ устроил скандал в Верховной Раде, отказавшись слушать послание Ющенко. Мол, команда единомышленников, которая подписала договор о сотрудничестве ради демократического будущего Украины, отказалась разблокировать ввоз так необходимого стране мяса. И тот самый, в продолжение которой украинские телекомпании получили «прекрасные» картинки – целые склады, забитые протухшим, а местами и полуразложившимся продуктом, который почему-то так и не дошел до потребителя. Правда, тогда Юлия Владимировна в скандал лично ввязывалась только на начальной стадии – не на финальной. Дело предпочли как можно тише спустить на тормозах…
Еще одна замечательная история: где-то с полгода назад своими глазами видела в списке излишнего имущества, которое Минобороны предлагало на реализацию, совершенно замечательную позицию: «валенки, битые молью». Кстати, там же было указано, что произвели эту прелесть в… 1942 году. И за все это время никто не счел возможным выбросить откровенный неликвид. А ведь, между прочим, хранение «валенок для моли», точно так же, как и противогазов для лошадей (уж не со времен ли Первой мировой, когда были актуальны и лошади в вооруженных силах, и защита от отравляющих газов, которые вовсю пытались использовать), до сих пор оплачивается из нашего с вами кармана. Точно так же, как и труд персонала разнокалиберных резервов.
Итак, противогазы для лошадей. Мясо для... неудобно даже говорить... животных, которые предпочитают разнообразить свой рацион не совсем свежими продуктами – далеко не каждый зверь, не говоря уже о людях, согласиться есть перемороженную тухлятину. Валенки – для моли. Готова спорить на что угодно, мы знаем далеко не все.
А может, просто страна рассчитана не на людей? Мы-то возмущаемся, мол, уровень жизни недостаточный… Но ведь может быть и так, что он более чем достаточный. Просто ориентирован на другие организмы…
Вера Сорока