Кто сказал, что в Украине уровень жизни недостаточный?

Противогазы для лошадей,валенки для моли, мясо для... неудобно даже говорить, для кого. Мы-то возмущаемся, мол, уровень жизни недостаточный… А если он более чем достаточный? Просто ориентирован на другие организмы?.. Может, страна Украина просто не на людей рассчитана?

Мнение

На совещании противоэпидемическом совещании в Волынской облгосадминистрации Юлия Тимошенко рассказала о вопиющем случае из собственной хозяйственной практики . Мол, решила премьер ознакомиться со списком запасов мобилизационного резерва… случай подходящий подвернулся – эпидемия в стране. (Наверное, марлю обещанную искала).

В общем, глянула премьер в списки и (о ужас!) обнаружила в них противогазы для лошадей. «Где эти кони, и где эти противогазы для них?» – возмутилась премьер. И тут же поставила правительству новую «первостепенную задачу» – обновление мобилизационного резерва. «Теперь я думаю, что мы будем совсем по-другому подходить к той части мобилизационного резерва, которая как раз касается именно эпидемий», – обрадовала участников совещание Тимошенко.

Даже если на минуту забыть о том, сколько времени Юлия Владимировна занимает свою нынешнюю должность, то премьеру следовало бы все-таки признать, что случай с «лошадиными противогазами» – далеко не первый конфуз, имевший место в закромах родины.

А помните летний, 2008 года, лихорадочно-хаотичный завоз в страну дешевого мяса (чтобы сбить цены на рынках)? Тот самый, ради которого БЮТ устроил скандал в Верховной Раде, отказавшись слушать послание Ющенко. Мол, команда единомышленников, которая подписала договор о сотрудничестве ради демократического будущего Украины, отказалась разблокировать ввоз так необходимого стране мяса. И тот самый, в продолжение которой украинские телекомпании получили «прекрасные» картинки – целые склады, забитые протухшим, а местами и полуразложившимся продуктом, который почему-то так и не дошел до потребителя. Правда, тогда Юлия Владимировна в скандал лично ввязывалась только на начальной стадии – не на финальной. Дело предпочли как можно тише спустить на тормозах…

Еще одна замечательная история: где-то с полгода назад своими глазами видела в списке излишнего имущества, которое Минобороны предлагало на реализацию, совершенно замечательную позицию: «валенки, битые молью». Кстати, там же было указано, что произвели эту прелесть в… 1942 году. И за все это время никто не счел возможным выбросить откровенный неликвид. А ведь, между прочим, хранение «валенок для моли», точно так же, как и противогазов для лошадей (уж не со времен ли Первой мировой, когда были актуальны и лошади в вооруженных силах, и защита от отравляющих газов, которые вовсю пытались использовать), до сих пор оплачивается из нашего с вами кармана. Точно так же, как и труд персонала разнокалиберных резервов.

Итак, противогазы для лошадей. Мясо для... неудобно даже говорить... животных, которые предпочитают разнообразить свой рацион не совсем свежими продуктами – далеко не каждый зверь, не говоря уже о людях, согласиться есть перемороженную тухлятину. Валенки – для моли. Готова спорить на что угодно, мы знаем далеко не все.

А может, просто страна рассчитана не на людей? Мы-то возмущаемся, мол, уровень жизни недостаточный… Но ведь может быть и так, что он более чем достаточный. Просто ориентирован на другие организмы…

Вера Сорока