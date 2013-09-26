Официальный курс валют на 27 сентября

Нацбанк установил курс гривни

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам По теме: Валютные переводы по Украине теперь будут начислять только в гривнах 100 USD США – 799.3000 (на 26 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1078.9751 (на 26 сентября – 1079.3747) 10 RUR – 2.4843 (на 26 сентября – 2.5030) Все курсы валют на 27 сентября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter