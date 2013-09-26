Официальный курс валют на 27 сентября
19:35, 26 сентября 2013Общество
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Нацбанк установил курс гривни
Курс валют НБУ
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам
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100 USD США – 799.3000 (на 26 сентября – 799.3000)
100 EUR – 1078.9751 (на 26 сентября – 1079.3747)
10 RUR – 2.4843 (на 26 сентября – 2.5030)
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