Евростат: У 5 стран ЕС госдолг превышает ВВП

Как сообщает Eurostat, таким образом, число европейских государств с долгом выше 100 процентов ВВП увеличилось до пяти.

В абсолютном выражении долг Бельгии вырос с 375,4 миллиарда до 394,2 миллиарда евро. По итогам первого квартала прошлого года заимствования составили 378,7 миллиарда евро или 101,8 процента ВВП, то есть госдолг Бельгии уже пересекал отметку в 100 процентов ВВП.

По теме: Олланд уверяет, что кризис в Европе уже закончился

У других государств с большим долгом показатель также вырос. У Греции заимствования в годичном исчислении увеличились на 24 процента до 160,5 процента, у Ирландии — на 18,3 процента до 125,1 процента, у Португалии — на 24,9 процента до 127,2 процента ВВП, у Италии — на 6,5 процента до 130,3 процента ВВП.

В целом по Евросоюзу уменьшить долг в годичном выражении удалось Дании, Латвии и Литве. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года объем заимствований уменьшили Германии и Эстония. У последней самый маленький долг в ЕС — десять процентов ВВП.

Европа находится в самой длинной рецессии с момента основания ЕС в 1999 году. Пять государств-членов союза были вынуждены обратиться за международной кредитной поддержкой. Нынешняя рецессия является второй за последние четыре года. По прогнозу ЕЦБ, экономика ЕС в 2013 году сократится на 0,6 процента.