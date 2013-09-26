В Украине планируют выдачу бессрочных разрешений на работу для моряков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам глава Мининфраструктуры Владимир Козак.

«Моряки будут получать бессрочные разрешения на работу, и мы таким образом уберем бюрократию, так называемое «хождение по мукам» для моряков. Думаю, до конца года мы такую работу проведем», - сказал он.

Министр пояснил, что таким образом морякам не нужно будет каждые пять лет обязательно проходить курсы повышения квалификации, тем самым продлевая рабочие дипломы. Они смогут получать разрешения без прохождения курсов. При этом моряки смогут проходить обучение по требованию судовладельца или по собственному желанию.

Козак подчеркнул, что таким образом Украина в этом вопросе выходит на европейский уровень.

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Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены соответственно Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Имеет Украина и свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае – их всего три – Ренийский, Измаильский и морской порт Усть-Дунайск. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский. Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.