Кабмин одобрил идею ввести в Украине День отца

14:23, 26 сентября 2013
Общество
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Правительство поддержало предложение Минсоцполитики учредить в Украине День отца

Кабмин одобрил празднование Дня отца

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская после завершения заседания Кабинета министров, комментируя одобренный правительством проект Указа Президента «О Дне отца».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцпролитики, указ вступит в силу после подписания его Президентом Украины.

По словам Королевской, в соответствии с проектом указа, отмечать День отца предлагается каждое третье воскресенье сентября. В целом же, по словам министра, это общемировая практика, которая уже имеет место в некоторых регионах Украины.

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«Празднование Дня отца отвечает международным традициям, его отмечают в более 50 странах мира. По инициативе общественности этот праздник в течение последних лет отмечают и в отдельных регионах Украины. После подписания Президентом указа эта практика будет распространена на всю территорию Украины», - отметила Королевская.

В министерстве напомнили, что раньше министр соцполитики выступила с предложением предоставлять родителям новорожденных детей двухнедельный отпуск, который поможет мужчинам быстрее адаптироваться к изменениям и помочь женам с новыми обязанностями.

По экспертным данным, сегодня в Украине – более 250 тыс. одиноких папочек, которые сами воспитывают детей.

В Украине отмечаются следующие праздники: Международный день семьи - отмечается ежегодно 15 мая, по резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 20.09.1993;

День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, согласно Указу Президента Украины от 10.05.1999;

День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, согласно Указу Президента Украины от 30 мая 1998 года;

День семьи отмечается ежегодно 8 июля, согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 года.

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