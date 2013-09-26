Кабмин одобрил идею ввести в Украине День отца
Правительство поддержало предложение Минсоцполитики учредить в Украине День отца
Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская после завершения заседания Кабинета министров, комментируя одобренный правительством проект Указа Президента «О Дне отца».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцпролитики, указ вступит в силу после подписания его Президентом Украины.
По словам Королевской, в соответствии с проектом указа, отмечать День отца предлагается каждое третье воскресенье сентября. В целом же, по словам министра, это общемировая практика, которая уже имеет место в некоторых регионах Украины.
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«Празднование Дня отца отвечает международным традициям, его отмечают в более 50 странах мира. По инициативе общественности этот праздник в течение последних лет отмечают и в отдельных регионах Украины. После подписания Президентом указа эта практика будет распространена на всю территорию Украины», - отметила Королевская.
В министерстве напомнили, что раньше министр соцполитики выступила с предложением предоставлять родителям новорожденных детей двухнедельный отпуск, который поможет мужчинам быстрее адаптироваться к изменениям и помочь женам с новыми обязанностями.
По экспертным данным, сегодня в Украине – более 250 тыс. одиноких папочек, которые сами воспитывают детей.
В Украине отмечаются следующие праздники: Международный день семьи - отмечается ежегодно 15 мая, по резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 20.09.1993;
День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, согласно Указу Президента Украины от 10.05.1999;
День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, согласно Указу Президента Украины от 30 мая 1998 года;
День семьи отмечается ежегодно 8 июля, согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 года.