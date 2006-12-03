”Жіноча громада” инициировала День отца

Сегодня в Ивано-Франковске отмечают День отца.

Как передает корреспондент УНИАН, с инициативой проведения Дня отца выступила Ивано-Франковская областная организация «Жіноча громада». Этот день проводится с целью подъема престижа роли отца в патриотическом воспитании граждан, привлечения внимания общества к проблемам отцовства.

В помещении областной организации «Просвіта» имени Тараса Шевченко состоялся праздник, на котором чествовали отцов-хозяйственников, отцов энергичных и мудрых и тех, кто самостоятельно воспитывает детей. На праздник пришли представители областной и городской власти, духовенства, общественных организаций. Участники праздника узнали о жизни 21 отца разного возраста и профессий, разного достатка и вероисповедания.

Отдельно были отмечены отцы, сами воспитывающие детей без матери, и те, кто принял в свои семьи детей-сирот.

Коллективы художественной самодеятельности продемонстрировали свое искусство.