В Донецке девушку сбил автомобиль и переехала фура, водители скрылись

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области, случайный прохожий видел, что первоначально девушку сбил автомобиль «ДЕУ Ланос» серебристого цвета, а затем переехал еще и большегрузный автомобиль типа «фура» - и оба водителя скрылись с места аварии, сообщает Сегодня.

В результате ДТП у легкового автомобиля, который проследовал в сторону площади Свободы, повреждено лобовое стекло и передняя часть автомобиля.

По теме: СМИ: В Луганске пьяный сын судьи на BMW Х5 сбил девушку и скрылся

«Госавтоинспекция Донецка просит всех водителей транспортных средств, оборудованных видеорегистраторами, пересмотреть ночные записи и при наличии интересующей информации передать сведения в правоохранительные органы», - отметили в милиции.

Также правоохранители обращаются к сотрудникам СТО, к которым могут поступить автомобили с похожими повреждениями.