В Тернополе застрелился милиционер

Как сообщают в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Тернопольской области, сегодня, 28 марта, около 7 часов утра в помещении отделения милиции по улице Коновальца помощник оперативного дежурного, применив табельное оружие, нанес себе смертельное ранение в голову.

По предварительным данным, старший прапорщик милиции совершил самоубийство.

По факту суицида проводится расследование.