В Тернополе застрелился милиционер
16:26, 28 марта 2013Общество
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В городе Тернополе на рабочем месте застрелился милиционер.
Как сообщают в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Тернопольской области, сегодня, 28 марта, около 7 часов утра в помещении отделения милиции по улице Коновальца помощник оперативного дежурного, применив табельное оружие, нанес себе смертельное ранение в голову.
По предварительным данным, старший прапорщик милиции совершил самоубийство.
По факту суицида проводится расследование.
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