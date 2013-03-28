В Тернополе застрелился милиционер

16:26, 28 марта 2013
Общество
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В городе Тернополе на рабочем месте застрелился милиционер.

Как сообщают в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Тернопольской области, сегодня, 28 марта, около 7 часов утра в помещении отделения милиции по улице Коновальца помощник оперативного дежурного, применив табельное оружие, нанес себе смертельное ранение в голову.
По предварительным данным, старший прапорщик милиции совершил самоубийство.

По факту суицида проводится расследование.

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