В Украине появятся новые бренды международных сетей гостиниц

Как стало известно газете КоммерсантЪ-Украина, компания подписала протокол о намерениях об управлении гостиницей в Киеве с компанией днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана.

InterContinental на прошлой неделе подписал протокол о намерениях с компанией ООО "Будинвест" об управлениии гостиницей по ул. Горького, 44, рассказала гендиректор последней Наталья Новикова. Украинская компания принадлежит Axelrod Estate Геннадия Корбана (бизнес-партнера трагически погибшего в 2012 году Геннадия Аксельрода). По словам госпожи Новиковой, в отеле будут развиваться два бренда InterContinental: первые десять этажей гостиницы займет Hotel Indigo (около 240 номеров), а оставшиеся 12 — Staybridge Suits (около 80 апартаментов. Количество инвестиций в строительство отеля составит $30-40 млн (срок окупаемости — около десяти лет). "Сейчас работы ведутся на нулевом уровне. Завершить объект планируем через два года",— отметила госпожа Новикова.

В британском офисе IHG подтвердили "Ъ" эту информацию. "InterContinental подписал с Axelrod Estate протокол о намерениях на управление гостиницей в Киеве. Речь идет о Hotel Indigo и Staybridge Suits",— отметила PR-менеджер компании Лора Бейкер. Более подробных комментариев до окончательного оформления сотрудничества в компании предоставить не смогли.

Сеть InterContinental Hotels Group объединяет более 4,6 тыс. отелей в 100 странах мира общим номерным фондом 678 тыс. Владеет гостиничными брендами InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, а также EVEN Hotels и HUALUXE Hotels & Resorts. В 2012 году выручка сети составила $21,2 млрд, за первое полугодие 2013 года — $10,4 млрд. Акции компании котируются на Лондонской и Нью-Йоркской (NYSE) биржах. Капитализация на вчера на NYSE составляет $7,75 млрд.

Сейчас в Украине работает две гостиницы под управлением InterContinental (обе в Киеве) — пятизвездная InterContinental (272 номера) и четырехзвездная Holiday Inn (208 номеров).