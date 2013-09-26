Венесуэла получила от Китая $50 млрд за пять лет
Объем финансирования Венесуэлы Китаем за пять лет составил 50 миллиардов долларов, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Эти средства были предоставлены на специальных условиях для Венесуэлы, на лучших условиях финансирования из тех, что можно получить на международном рынке", - приводят венесуэльские СМИ слова Мадуро.
Он отметил, что это укладывается в логику отношений, установившихся за последние годы между Пекином и Каракасом, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в созданный в 2007 году китайско-венесуэльский фонд сотрудничества Китай направил 36 миллиардов долларов. За счет этих средств реализуется в общей сложности 201 проект.
В конце августа 2013 года министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA выплатила 20 миллиардов долларов в счет погашения взноса КНР, сделанного в этот фонд. В основном оплата шла за счет поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в Китай. Объемы этих поставок составляют сейчас 640 тысяч баррелей нефти в день, из которых более 260 тысяч баррелей направляются на погашение китайского взноса.