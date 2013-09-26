Венесуэла получила от Китая $50 млрд за пять лет

"Эти средства были предоставлены на специальных условиях для Венесуэлы, на лучших условиях финансирования из тех, что можно получить на международном рынке", - приводят венесуэльские СМИ слова Мадуро.

Он отметил, что это укладывается в логику отношений, установившихся за последние годы между Пекином и Каракасом, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в созданный в 2007 году китайско-венесуэльский фонд сотрудничества Китай направил 36 миллиардов долларов. За счет этих средств реализуется в общей сложности 201 проект.

В конце августа 2013 года министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA выплатила 20 миллиардов долларов в счет погашения взноса КНР, сделанного в этот фонд. В основном оплата шла за счет поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в Китай. Объемы этих поставок составляют сейчас 640 тысяч баррелей нефти в день, из которых более 260 тысяч баррелей направляются на погашение китайского взноса.