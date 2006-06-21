На Украину надвигается жара

Завтра, 22 июня, в Украине сохранится переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в центральных областях местами сильные дожди, град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, преимущественно без осадков будет только в восточной части Украины.

Температура ночью будет составлять 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на Закарпатье, в южной части и восточных областях местами 30-32°.

23-24 июня в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, 23 июня в Карпатах и на Прикарпатье местами сильный дождь; температура ночью 13-18°, днем 23-28°. На остальной территории переменная облачность, местами кратковременные дожди, только в южных, а 23 июня и в восточных областях преимущественно без осадков; температура ночью 15-20°, днем 25-30°, в южной части и восточных областях местами 31-35°. В Украине местами грозы, град.

25 июня кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных и восточных, а днем местами и в северных областях, 26 июня - днем местами в северных и восточных областях.

На остальной территории в эти дни преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.

Завтра в Киеве и области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, грозы, ночью местами небольшие дожди.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.

23-24 июня в столице и области сохранится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

25-26 июня ночью преимущественно без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.