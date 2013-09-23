На Закарпатье произошла утечка нефти из "Дружбы"

Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, маслянистое пятно на поверхности грунта выявлено вблизи села Русское Мукачевского района.

«В результате аварии на данном участке нефтепровода транспортировка нефти осуществляется через резервный параллельный трубопровод», - говорится в сообщении.

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К ликвидации аварии привлечено 25 человек и 3 единицы техники Закарпатского участка нефтепровод “Карпаты Госграница” нефтепровода “Дружба”, которыми проводится раскопка аварийного участка трубы.

Причина разгерметизации нефтепровода устанавливается.

Работниками Закарпатского участка нефтепровод “Карпаты Госграница” нефтепровода “Дружба” осуществляется детальное обследование вероятной утечки нефти, сообщили в ГСЧС.

Угроза попадания нефти в водные артерии отсутствует, заверили также в Госслужбе ЧС.