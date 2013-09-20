Жители Луганщины заявляют о подземных толчках, которые разрушают здания (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, специалисты администрации, спасатели, экологи, сейсмологи, руководители шахт 19 сентября выехали на объекты, которые, по утверждению местных жителей, пострадали от землетрясения. Они осмотрели пострадавшие здания – детский сад, школу, частные усадьбы – отметив, что с последствиями повреждений будут разбираться специалисты.

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Местные жители утверждают, что подземные толчки ощущаются регулярно. По их словам, перед толчками лают собаки и кричат коровы, что свидетельствует о природном характере явления. При этом местные жители, среди которых есть бывшие шахтеры, обсуждают и версию о проведении подземных взрывов.

По итогам заседания создана рабочая группа, в состав которой включили как специалистов, так и местных жителей. В ближайшие дни будут изучены все обстоятельства, на основе выявленных фактов – разработаны версии. Также будет установлен размер ущерба.

Также решено приостановить буровзрывные работы на шахте им. Д.Ф.Мельникова. Изучать все необходимые для прояснения ситуации документы рабочая группа намерена, как минимум, до среды, 25 сентября.