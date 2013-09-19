Американская торговая палата: Ассоциация с ЕС стимулирует рост рабочих мест в Украине

Об этом телеканалу БТБ сказал президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски, комментируя одобрение Кабинетом министров Украины проекта Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Мы видим, что решение, принятое сегодня Кабинетом министров, демонстрирует политическую волю украинского правительства и политической элиты Украины, всех политических партий всех политических направлений двигаться к тесной ассоциации с Европейским Союзом. Это будет выгодно для Украины, ее экономики, для людей в долгосрочной перспективе», - считает он.

Зуковски констатирует, что ассоциированное членство в ЕС даст Украине перспективу по выстраиванию современной экономики в сердце Европы, привлечению инвестиций, стимулированию роста рабочих мест.

«В долгосрочной перспективе возрастет конкурентоспособность и это позволит стране занять свое место в большом мировом сообществе», - убежден президент Американской торговой палаты.

Вместе с тем он заметил, что у украинских властей впереди много работы, многие нормы законодательства нуждаются в гармонизации с европейскими, а производство требует усовершенствования.

При этом эксперт обратил внимание, что все эти сложности помогут созданию более конкурентоспособной и процветающей экономики, благодаря чему выигрывает не только Украина, но и вся Европа.

Напомним, что глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский назвал сегодняшнее решение правительства очень важным шагом на пути евроинтеграции Украины.

Он также сообщил, что выполнение подобной процедуры со стороны ЕС также близится к завершению.