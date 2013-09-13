ЕС окажет Украине поддержку в случае усиления давления России - евродепутат

Таким образом, Европа окажет Украине не только политическую, но и реальную экономическую поддержку — заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ Яцек Сариуш-Вольский, депутат Европарламента от Польши, экс-президент Европарламента.

В то же время евродепутат выразил удивление позицией России относительно евроинтеграционных намерений Украины. Политик уверен, что экономический рост Украины, как следствие ее сближения с ЕС, станет стимулом для роста экономики и самой России.

Политик отметил, что сегодня для всех в Европе стало очевидным, что Кремль своими последними действиями в отношении Украины ярко продемонстрировал намерение сорвать подписание соглашения об ассоциации. В данном случае, ЕС готов предоставить Киеву уже не только дипломатическую поддержку, но и экономическую, в частности, посредством упрощения доступа украинских товаров на рынок ЕС после подписания соглашения об ассоциации.

«Эти меры уже частично одобрены. Речь идет о политической поддержке и дипломатических усилиях Евросоюза, переговоры с Россией, помощь странам Восточного партнерства получить как можно более широкий доступ на рынок ЕС. Это то, о чем мы говорим в резолюции: немедленно после подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе, если Украина справляется с необходимыми требованиями, соглашение о зоне свободной торговли вводится в действие немедленно. Это откроет для украинских товаров европейский рынок», — сказал депутат Европарламента от Польши.

Он отметил, что такую поддержку сегодня получает не только Украина, но и Молдова. Для вина из этой страны недавно был закрыт доступ на российский рынок, в связи с чем Европа рассматривает возможность открыть свой рынок для молдавских вин. В случае усиления российского экономического давления на стран-членов Восточного партнерства, ЕС готов вводить локальные санкции в отношении российских товаров, предупредил евродепутат.

«ЕС может наложить эмбарго, например, на поставки российской водки, — пояснил Яцек Сариуш-Вольский, — кроме того, Украину также защищают правила ВТО, в то время как Россия их нарушает. Есть целый арсенал инструментов для защиты Украины от российского давления. Включая поставки из ЕС газа в Украину и Молдову по более низким ценам, чем предлагает вам Россия».

Говоря о вероятности подписания Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите, представитель Европарламента отметил, что Украина достигла значительного прогресса в проведении необходимых реформ.