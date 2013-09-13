Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе, чтобы спасти ребенка

11:00, 13 сентября 2013
Общество
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Самолет, выполнявший рейс «Москва (Россия) - Анталия (Турция)» в пятницу, совершил экстренную посадку в Симферополе из-за необходимости оказать медицинскую помощь ребенку, который облился кипятком.

Аэропорт ”Симферополь” / Фото: Іnvest-crimea.gov.ua

Об этом сообщил по телефону помощник начальника крымского управления ГСЧС Владимир Иванов.

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По его словам, посадка прошла нормально, ребенка отвезли в больницу.

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