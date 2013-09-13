Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе, чтобы спасти ребенка

Самолет, выполнявший рейс «Москва (Россия) - Анталия (Турция)» в пятницу, совершил экстренную посадку в Симферополе из-за необходимости оказать медицинскую помощь ребенку, который облился кипятком.

Об этом сообщил по телефону помощник начальника крымского управления ГСЧС Владимир Иванов. По теме: Самолет Москва - Минск совершил вынужденную посадку из-за дебошира По его словам, посадка прошла нормально, ребенка отвезли в больницу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter