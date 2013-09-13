Миру не хватает какао

Согласно прогнозам в ежемесячном обзоре рынка какао за август со стороны Международной организации по какао (The International Cocoa Organization, ICCO), в сезоне 2012-2013 гг. на мировом рынке будет отмечен дефицит какао в размере 52 тысячи тонн, сообщают Вести.ру.

С 1 октября в Кот-д'Ивуаре и Гане начнется новый сезон (обычно он длится с октября по март) сбора урожая какао-бобов. На долю данных африканских стран приходится 58% от общего объема мирового производства какао.

По оценкам аналитиков, трейдеров, а также ряда участников индустрии производства какао, опрошенных агентством Bloomberg, в сезоне 2013-2014 гг. также будет отмечен дефицит: спрос превысит предложение на 118 тысяч тонн.

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Основная причина текущего состояния рынка какао, а также пессимистичных прогнозов по поводу дальнейшей ситуации – засушливая погода, которая, скорее всего, окажет негативное влияние на урожай в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем в мире производителе какао. Кроме того, ряд экспертов также отметили, что снижение госрасходов на пестициды приведет к сокращению урожая какао-бобов в Гане.

В целом цены на какао в этом году выросли на 15%. В одном из ведущих сырьевых индексов, Standard&Poor’s GSCI, более сильную динамику в этом году удалось показать только нефти. Эксперты отмечают, что поддержку ценам на какао в дальнейшем будет оказывать рост потребления шоколада в мире.