Парламент Крыма играет в кошки-мышки с Москалем

Сегодня состоялось первое заседание суда по иску Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республики Крым Геннадия МОСКАЛЯ к Верховной Раде АРК, которая 6 июня приняла решение обратиться к Президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой уволить своего представителя в Крыму за дезинформацию о ситуации с учениями «Си Бриз-2006».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ сообщил журналистам в Ливадии.

По словам Г.МОСКАЛЯ, на сегодняшнем заседании присутствовали только два юриста с ВР Крыма, которые отрицали, что крымский парламент требовал отстранения Постоянного представителя от должности. «Я попросил стенограмму заседания, я хочу в судебном порядке выяснить, какая фракция или какая группа депутатов требовала уволить меня с должности, а пока парламент Крыма играет в кошки-мышки, ищет какие-то неточности, - отметил Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, давать оценку работе Постоянного представителя Президента в Крыму не может ни ВР Крыма, ни Совет министров АРК, а только Президент или Секретариат Президента. Г.МОСКАЛЬ также сообщил, что следующее заседание суда состоится 17 июля.

Как сообщал УНИАН, 6 июня депутаты Верховной Рады АРК приняли заявление, в котором говорилось, что они «считают недопустимым пребывание Г.МОСКАЛЯ в должности Постоянного представителя Президента Украины в автономии». Ряд депутатов заявили, что Г.МОСКАЛЬ виноват в обострении ситуации в автономии, так как дезинформирует Президента о подготовке к украинско-американским учениям «Си Бриз-2006».

13 июня Г.МОСКАЛЬ подал иск в один из районных судов Симферополя, требуя от Верховной Рады АРК исключить из заявления просьбу к Президенту Украины об увольнении Г.МОСКАЛЯ.