Twitter подался на IPO

Соответствующее объявление было сделано в официальном твиттер-аккаунте компании, сообщает Lenta.ru.

В сообщении поясняется, что заявление о регистрации для IPO было конфиденциально подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. «Данный твит не содержит какого-либо предложения о продаже ценных бумаг», — добавляется в сообщении.

Сроки выхода компании на биржу, а также какие-либо предполагаемые финансовые детали IPO в Twitter не уточнили.

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Андеррайтером IPO Twitter, по данным The Wall Street Journal, с большой вероятностью станет банк Goldman Sachs. В то же время, отмечает издание, руководители Twitter рассматривают возможности сотрудничества и с другими крупными инвестбанками.

Социальная сеть Twitter начала работу в 2006 году. Сервис предоставляет возможность пользователям обмениваться короткими сообщениями длиной до 140 символов. В настоящее время Twitter с 500 миллионами подписчиков входит в десятку самых посещаемых ресурсов интернета.