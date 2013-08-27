Капитализация Facebook превысила сто миллиардов долларов

Соответствующий результат установлен во время торгов в понедельник, 26 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

Рост котировок акций компании идет на фоне оптимистичных прогнозов относительно роста доходов Facebook от продаж рекламы на мобильных платформах.

По последним данным Bloomberg, котировки акций соцсети на нью-йоркской бирже составляли 41,1 доллара. Ранее была достигнута отметка 41,94 доллара, что ознаменовало самый высокий внутридневной показатель с момента выхода Facebook на торги в мае 2012 года.

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До 26 августа с начала 2013 года акции Facebook выросли на 52 процента, тогда как рост индекса Standard & Poor’s 500 составил за тот же период лишь 17 процентов.

При этом лишь в июле 2013 года котировки акций соцсети впервые после ее IPO поднялись выше цены размещения — 38 долларов за штуку. В сентябре 2012 года котировки акций падали ниже 18 долларов за штуку.