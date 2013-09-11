Тюремщики рассказали, почему Оноприенко до сих пор не похоронили

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины в Житомирской области.

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По состоянию на 11 сентября тело Оноприенко находится у судмедэкспертов. Прокуратура не выдает разрешения на захоронение серийного убийцы, потому что по факту его смерти открыто уголовного производства.

Как сообщил в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления пенитенциарной службы в Житомирской области Анатолий Бобринев, речь идет об обычной законной процедуре, согласно которой по факту смерти человека в местах лишения свободы открывается уголовное производство для дополнительной проверки. Такая норма предусмотрена новым Уголовным процессуальным кодексом Украины. Поэтому похороны Опоприенко состоятся, когда производство будет закрыто.

В ГПтСУ в Житомирской области считают, что говорить о фактах насильственной смерти серийного убийцы Оноприенко нет никаких оснований, он умер от сердечного приступа.

Как сообщал УНИАН, серийный убийца Анатолий Оноприенко, который умер в Житомирской тюрьме №8 и был осужден к пожизненному заключению, похоронят за счет государства, если у него вдруг не найдутся родственники и не заберут его тело.

Из этических соображений работники Государственной пенитенциарной службы Украины не указывают, где именно похоронят Оноприенко.

Оноприенко в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был приговорен к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.