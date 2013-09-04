Оноприенко до сих пор не похоронили - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в Государственной пенитенциарной службе Украины в Житомирской области.

По состоянию на 4 сентября тело Оноприенко до сих пор находится у судмедэкспертов. Родственники отказались его забрать.

Кремирование тела серийного убийцы является одним из возможных вариантов его захоронения, предусмотренных в таких случаях украинским законодательством.

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Как сообщал УНИАН, серийного убийцу Анатолия Оноприенко, который умер в Житомирской тюрьме № 8 и был приговорен к пожизненному заключению, похоронят за счет государства, если у него вдруг не найдутся родственники и не заберут его тело.

По этическим соображениям работники Государственной пенитенциарной службы Украины не указывают, где именно похоронят Оноприенко.

Оноприенко в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 он был приговорен к смертной казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.