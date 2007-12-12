В Украине будет идти снег

Завтра в восточных областях Украины и в Крыму местами ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром гололед; температура ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

На остальной территории небольшой снег; температура в течение суток 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с, метели.

14-15 декабря - небольшой снег, в западных, 14 декабря и в центральных областях умеренный; в Крыму, Приазовье, а 14 декабря и в восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица; в Карпатах и на Прикарпатье местами метели. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, 15 декабря на севере Левобережья и в восточных областях до 10° мороза, днем 0-5° мороза ( в Карпатах ночью 8-13°, днем 5-10° мороза); в Крыму, Приазовье, а 14 декабря и в восточных областях ночью и днем около 0° (в Крыму днем 1-6° тепла).

16-17 декабря - небольшой снег (17 декабря в южной части умеренный снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем), только ночью 16 декабря на большей части территории страны без осадков.

Температура ночью 3-9° мороза, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах 8-13° мороза, днем 1-7° мороза (в Карпатах до 10° мороза); на юге Крыма ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киеве и области в четверг ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый. Температура в течение суток 2-4° мороза.

14-15 декабря - небольшой снег (днем 15 декабря местами). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

16-17 декабря - небольшой снег (ночью 16 декабря преимущественно без осадков). Температура ночью 3-9° мороза, днем 1-6° мороза.