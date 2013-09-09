Кабмин упростил разрешительные и регистрационные процедуры - эксперт

Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский.

По мнению финансиста, анонсированное первым вице-премьером Сергеем Арбузовым упрощение процедуры регистрации бизнеса - реальный, практический и положительный шаг Кабмина в этом направлении, сообщает РБК-Украина.

«В частности, мы видим, что сократилась процедура санации и банкротства компаний. Вскоре уменьшится время на регистрацию. Теперь для юридических лиц она будет четко занимать три рабочих дня, а для физических лиц-предпринимателей - два», - сказал эксперт.

Комментируя другие действия правительства в этом направлении, он также напомнил, что с 1 января 2014 г. вступают в силу изменения в законодательство, которые позволят предоставлять запросы и получать выписки, выдержки, справки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в электронном виде через Регистрационный портал.

Кроме того, по словам Браиловского, получить консультацию специалистов Государственной регистрационной службы предприниматели отныне смогут с помощью skype-связи или по телефону.

«Мы видим, что правительство Украины активно внедряет новые современные технологии предоставления административных услуг малому и среднему бизнесу. За счет дерегуляции деятельности бизнеса были существенно упрощены разрешительные и регистрационные процедуры, установлены прозрачные механизмы запуска и ликвидации бизнеса. Сужены сферы прямого контроля со стороны государства, удалось унифицировать административные услуги», - отметил он.

Напомним, что с 1 июля в Украине заработал новый механизм регистрации бизнеса. Теперь, чтобы открыть свое дело, предприниматели смогут, не выходя из дома - на Регистрационном портале.