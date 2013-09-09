Украина компенсирует резервы благодаря внешним заимствованиям - эксперт

«Снижение резервов в августе было очень близко к нашей оценке - 920 млн долл., что было вызвано выплатой долга МВФ. Тем не менее, падение резервов было несколько компенсировано увеличением стоимости золота в своих резервах», - заявил руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Он напомнил, что в сентябре у государства не будет внешних погашений, но дальнейшее состояние ЗВР будет зависеть от доступности внешнего финансирования.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин утверждает, что до конца года НБУ и Минфин должны выплатить МВФ 1,6 млрд долл. «Из внутреннего долга, номинированного в валюте в сентябре, необходимо погасить ОВГЗ на сумму 205 млн евро. Для погашения валютного долга Минфин объявил о проведении ряда аукционов в сентябре. Кроме того, правительство привлечет двухлетний внешний госзайм на сумму 750 млн долл., о котором было объявлено ранее. Таким образом, эти заимствования частично компенсируют сокращение резервов НБУ», - резюмировал он.

Напомним, согласно постановлению правительства №592 от 21 августа, Кабмин решил осуществить государственное внешнее заимствование в 2013 г. на суму до 750 млн долл.