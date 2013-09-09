Эксперты пояснили значительные выплаты НБУ в сентябре

По его словам, основной причиной снижения резервов в августе было погашение кредитов МВФ. После этих выплат Украина погасила уже свыше 50% всего кредита stand-by, взятого в 2008-2010 гг.

«Влияние курсов мировых валют на резервы НБУ было сбалансированным. В августе евро подешевел на 0,6%, однако британский фунт укрепился на 1,9%. В то же время, в последний месяц лета существенно подорожало золото - на 5,3%. Помимо этого, НБУ наращивал и физические объемы золота в резервах. В целом, по итогам месяца золотая составляющая резервов НБУ выросла на 218 млн долл. (13,2%)», - сказал Блинов.

Он констатировал, что с начала года чистые резервы НБУ выросли. «Валовые резервы НБУ за 8 месяцев сократились на 2,9 млрд долл., но чистые резервы НБУ (без учета занятых у МВФ средств) за этот период, согласно нашим оценкам, даже выросли на 1,4-1,8 млрд долл. (их объем на конец августа 2013 г. оценивается в 14,4-14,8 млрд долл. по сравнению с 13 млрд долл. на начало 2013 г.). То есть, пока что Нацбанк отдает кредиторам только ту составляющую валютного резерва, которая была ранее одолжена», - сказал финансист.

Эксперт отметил, что фактический показатель резервов НБУ на конец года будет зависеть от следующих факторов: способности государства привлекать новые заимствования в иностранной валюте, а также позиции регулятора относительно осуществления интервенций на межбанковском рынке в сентябре-декабре 2013 г.