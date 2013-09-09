В Харькове возле жилого дома нашли 273 снаряда времен войны (фото)
10:50, 09 сентября 2013Общество
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Во Фрунзенском районе Харькова рядом с жилым домом обнаружили почти 300 снарядов времен Великой Отечественной войны.
Снаряды / Фото: ДСНС
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы были обнаружены в субботу, 7 сентября, около 16.00 во время прокладки кабеля работниками ОАО «Облэнерго» на расстоянии 5 метров от дома по ул. Ощепкова, 14/22.
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8 сентября пиротехники провели дополнительное обследование территории и нашли в земле на глубине 70 см, параллельно к жилому дому, немецкие снаряды С-85. Глубина залегания нижнего ряда снарядов составляла 1,7 метров. Всего из земли было извлечено 273 снаряда.
Боеприпасы вывезены на подрывную площадку в Дергачевский район для обезвреживания.
Снаряды, найденные в Харькове / Фото: ГСЧС
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