На детской площадке нашли 76-миллиметровый снаряд

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, об обнаружении взрывоопасного предмета на детской игровой площадке на ул. Мира сообщили 22 августа в 16:45 в Службу спасения «101» местные жители.

Согласно полученной от граждан информации, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили дети в 30 м от жилых домов. К счастью, дети сразу сообщили о находке родителям.

Работники милиции организовали охрану взрывоопасного предмета. Подана заявка на обезвреживание.

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В Балаклейском районе Харьковской области рядом с автомобильной дорогой обнаружили более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении ГЧНС Украины в Харьковской области, снаряды в лесополосе рядом с автодорогой из поселка Савинцы до села Веселое были обнаружены 22 августа.

На номер «101» позвонили по телефону местные жители, которые случайно натолкнулись на большую кучу железных предметов, которые лежали под открытым небом. Рядом были видны следы раскопок. Люди догадались о потенциальной опасности находки и сообщили спасателям.

Во время обследования прилегающей территории с помощью металлоискателя пиротехники обнаружили боеприпасы и под землей. Всего в этом месте было обнаружено и обезврежено 92 артиллерийских снаряда диаметром 45 мм, 12 снарядов диаметром 76 мм и 9 минометных мин диаметром 50 мм. Кроме того, еще одну минометную мину пиротехники обезвредили недалеко от села Петровское этого же района.

В тот же день в Изюмском районе на окраине леса в 5 км от поселка Красный Оскол местные жители обнаружили 37 единиц минометных мин диаметром 50 мм и 3 ручных противотанковых гранаты, кем-то выброшенные просто на мусорник.

Все боеприпасы обезвредили на специальных площадках путем взрыва. Пострадавших нет.

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В Житомирской области в Малинском районе уничтожили 30 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

По ее словам, 5 снарядов нашли в пятницу, когда уничтожали 25 снарядов, найденных накануне.

Так, 21 августа вечером двое жителей села Малиновка сообщили работникам 13-й Государственной пожарно-спасательной части Малинского района, что в лесополосе вблизи села нашли 25 артиллерийских снарядов.

На месте спасатели установили, что это - снаряды времен ВОВ калибра 105 мм.

Во время уничтожения опасных предметов сегодня пиротехники управления ГСЧС в Житомирской области нашла в том же месте еще 5 снарядов указанного калибра.

В настоящее время все находки уничтожены.

Романюк уточнила, что в лесополосе вблизи Малиновки подобные предметы уже находили 2 года назад.