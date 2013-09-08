Россиянин разбил машину в Крыму, травмировав шесть человек
13:21, 08 сентября 2013Общество
2327 0
В Крыму в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек.
Из-за ДТП пострадали 7 человек
Как сообщили УНИАН в крымском управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло вчера, 7 сентября, на шоссе «Солнечная Долина – Прибрежное».
Установлено, что во время движения водитель автомобиля «ВАЗ 2106», гражданин России, не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и врезался в столб электросети.
По теме: Автобус с венгерскими баскетболистками попал в серьезную автокатастрофу
Шесть пассажиров и водитель госпитализированы с травмами в больницу Судака. Трое пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения, отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter