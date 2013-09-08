Россиянин разбил машину в Крыму, травмировав шесть человек

Как сообщили УНИАН в крымском управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло вчера, 7 сентября, на шоссе «Солнечная Долина – Прибрежное».

Установлено, что во время движения водитель автомобиля «ВАЗ 2106», гражданин России, не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и врезался в столб электросети.

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Шесть пассажиров и водитель госпитализированы с травмами в больницу Судака. Трое пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения, отмечается в сообщении.