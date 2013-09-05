Янукович пообещал лучший бюджет на следующий год

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с кандидатами на должность председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В Украине, как и в мире, свирепствует экономический кризис. Наша главная задача в этой ситуации - сделать все, чтобы жизнь у людей как минимум не ухудшалась... Бюджет 2014 года должен быть не хуже, чем бюджет 2013 года, а лучше», - сказал глава государства.

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Он напомнил, что с 2010 года в Украине последовательно повышаются социальные стандарты, прежде всего пенсии, заработная плата. «По сравнению с началом 2010 года заработная плата возросла на 59 процентов, а пенсии - на 42 процента», - подчеркнул Президент. По его словам, объемы ВВП за эти три года возросли из 968 млрд грн почти до 1,5 трлн грн. По убеждению главы государства, стабильный рост экономики является важным условием финансирования социальных выплат.