Янукович попросил Раду о внеочередном рассмотрении соглашения с НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в соответствии со статьей 93 Конституции и статьи 9 Закона «О международных договорах Украины», Президент внес на рассмотрение ВР проект закона «О ратификации Финансового соглашения (Проект «Реабилитация гидроэлектростанций») между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Также глава государства внес на рассмотрение парламента проект закона «О ратификации Дополнительного протокола к Европейской хартии местного самоуправления о праве участия по делам органа местного самоуправления».

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Кроме того, Янукович внес на рассмотрение ВР проект закона «О ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции «Океанский Щит», определив этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.