Медведев объяснил, почему Россия против членства Грузии и Украины в НАТО

Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

"Если Грузия или какая-то другая страна - неважно, Украина, какая-то еще страна - становится членом соответствующего военно-политического альянса, мы этот факт не можем игнорировать.

Я объясню, почему считаю, что это и для Грузии плохо. Вы почти ничего не приобретаете, потому что в современном мире военные конфликты недопустимы. Кстати, этот пример показывает, что расчет некоторых грузинских политиков на то, что в подобные ситуации НАТО не даст вмешаться, еще что-то произойдет, провалился, потому что под угрозу были поставлены другие, гораздо более серьезные ценности.

Так вот, и в этом случае это ничего не добавит Грузии как суверенному, хорошо развивающемуся государству, но в то же время создаст долгосрочный, долговременный источник напряженности между нашими странами. И не из-за конфликта 2008 года, который был между вашей страной и этими маленькими народами, а по другим причинам - уже по соображениям оборонным, потому что вы станете участником крупного военно-политического альянса, который (еще раз повторяю, это не мы придумали, это до нас все сделали) является в этом смысле так называемым вероятным противником при возникновении определенных ситуаций", - пояснил российский премьер-министр.