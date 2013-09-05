Банкиры не ожидают осенью курсовых колебаний - опрос

Поддержку гривне будет оказывать растущий экспорт аграрной продукции. Дополнительный фактор стабильности - сохраняющийся низкий спрос на валюту со стороны населения, свидетельствует опрос, на который ссылается РБК-Украина.

"С апреля по июль наблюдается превышение продажи валюты населением над покупкой. Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает о рекордном урожае зерновых, который составит более 57 млн тонн в этом году по сравнению с 46,2 млн тонн прошлого года, что может означать рекордный объем экспорта... и, как следствие, позитивную динамику изменения текущего счета платежного баланса. Таким образом, многие риски, влияющие на курсовую политику, локализованы", - сказал казначей банка "Финансы и кредит" Александр Александров.

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В свою очередь аналитик "Укрсоцбанка" Тантели Ратувухери полагает, что традиционные осенние колебания курса гривна-доллар будут практически незаметными - лишь на сотые процента.

"В сентябре возможно незначительное ослабление гривны, буквально на уровне 0,05% (это менее 1 копейки, учитывая текущий курс около 8,1 грн/долл.). Гривна практически вернется на августовский уровень к концу года после незначительного колебания в октябре-ноябре", - полагает эксперт.

По мнению Ратувухери, благодаря стабильной ситуации на валютном рынке Национальный банк не будет вмешиваться в его работу.