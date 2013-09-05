В Харькове Toyota выехала на встречную полосу и протаранила маршрутку (видео)

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла вчера, 4 сентября, около 18:45 на улице Белгородское шоссе.

По теме: В страшном ДТП на Кировоградщине погибли два человека (фото)

Водитель автомобиля Тайота-Камри (38-летний мужчина), следуя по улице Белгородское шоссе, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом МАН под управлением 40-летнего мужчины, следовавшего по маршруту №296.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 45 пассажиров. Вследствие ДТП водитель автомобиля Тайота-Камри и четыре пассажира автобуса МАН получили телесные повреждения и были доставлены в 4-ю больницу.

В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.