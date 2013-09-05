Начало бабьего лета обещают уже на выходных

«До конца недели еще будут дожди, но они прекратятся к концу выходных. И уже в воскресенье мы ожидаем повышения температур: на Юге и Востоке — до 23 градусов тепла, до 20 — на остальной территории. А уже на следующей неделе мы прогнозируем, что установится теплая погода» — сказала заведующая отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Людмила Гуманенко.

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«На следующей неделе мы уже вернемся к нормальному температурному режиму — в пределах 20—26 градусов. Осадков практически не будет. Возможны разве что небольшие дожди на востоке страны. Можно даже сказать, что начнется одно из первых «бабьих лет». Атмосферные фронты, осадки и похолодание, безусловно, будут возвращаться в первой половине осени, но на смену им будет снова приходить теплая и солнечная погода», — рассказал «Сегодня» замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Народный синоптик Валерий Некрасов тоже прогнозирует, что осень будет теплой и солнечной. «Как я говорил раньше, этот год характеризуется резкой сменой погоды и катаклизмами. Мы видели наводнение в России и засуху в Европе. Но еще будет лето! Эта осень будет теплой, сентябрь ожидается бархатный, солнечный и маловетренный. И такая погода продлится до середины октября», — заверил он. По словам синоптика, понижение температур начнется только с 15 октября: «похолодание до 5—7 градусов тепла, придут холодные дожди, но морозов не будет. А где-то числа 10—15 ноября начнутся слабые морозы. А зима наступит по графику, 4 декабря — с морозами и гололедом. К Новому году снова потеплеет, так что 2014-й встретим с мокрым снегом» — рассказал Некрасов.