На этой неделе в Украине будет дождливо и прохладно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского метеорологического центра Анатолий Прокопенко.

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“На протяжении текущей недели погоду будет определять северный циклон. Вследствие этого пройдут дожди, и будет большая облачность, воздух прогреваться не будет. Температурный режим на 2-4 градуса ниже нормы для этого периода”, - сказал Прокопенко.

По его словам, 3-5 сентября по всей стране пройдут небольшие и умеренные дожди, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

6-7 сентября дожди будут продолжать идти на востоке и юго-востоке страны, тогда как на остальной территории Украины будет сухо.

Ночью температура воздуха в этот период составит +5 - +12, днем +13 - +17 градусов. На западе и юге в это время будет несколько теплее: ночью +10 - +15, днем +18 - +24 градуса.

Согласно прогнозу гидрометеоцентра, 8-9 сентября в Украине вновь пройдут дожди с грозами, а 10-12 сентября установится сухая погода. При этом 8 сентября температурный режим начнет постепенно повышаться и к 12 сентября достигнет +25 градусов днем.

В целом, по словам Прокопенко, во второй декаде сентября Украину ждет потепление.