СБУ выяснит, есть ли среди сирийских террористов украинцы

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, такие мероприятия уже проводятся определенное время, и ни одного подтверждения эта информация не получила.

Вместе с тем установлено, что на территории АР Крым сторонники организации Хиз-бут-Тахрир среди мусульманской общины, особенно среди молодежи, ведут активную агитацию относительно «помощи Сирии».

В Службе безопасности отметили, что такая агитацию является незаконной.

«СБУ остро реагирует на такие случаи. И в дальнейшем украинская спецслужба будет принимать все предусмотренные действующим законодательством меры для недопущения незаконного участия граждан Украины в военных действиях на территории других государств», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября посол Сирии в Украине Мохамед Саид Акиль заявил, что среди террористов, воюющих в Сирии на стороне оппозиции, есть украинцы.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает безосновательным заявление посла Сирии о якобы участии граждан Украины в сирийском конфликте на стороне вооруженной оппозиции.