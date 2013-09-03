ООН: число беженцев из Сирии превысило 2 миллиона - BBC

Только за последние три месяца из страны бежали полумиллиона человек, сообщает BBC Україна со ссылкой на агентство .

Более 700 тысяч человек выехали в Ливан, и теперь среди сирийцев вынужденных переселенцев больше, чем среди представителей любой другой национальности.

Франция и США настаивают на необходимости военных действий против сирийской армии, на которую они возлагают вину за применение химического оружия.

"Сирия - это залитые кровью женщины, дети и мужчины, которые часто пересекают границы, имея только одежду, в которую одеты" , - говорится в обнародованном во вторник заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) .

По данным ООН, около половины беженцев - дети, и примерно три четверти из них в возрасте до 11 лет.

Наибольшее количество беженцев прибыло в Ливан, хотя он является самым маленьким из соседей Сирии.

Как полагают, в этой стране на шесть ливанцев сейчас приходится один сириец .

Величайшая волна

Иордания и Турция - на втором и третьем местах по количеству сирийских беженцев.

Такой приток беженцев является "огромным бременем для инфраструктуры, экономики и общества" этих стран, отметил УВКБ ООН, и еще раз призвал предоставить им массивную международную поддержку, чтобы помочь справиться с кризисом .

Международные благотворительные организации также пытаются помочь, но они имеют лишь 47% от средств, необходимых для удовлетворения основных потребностей беженцев, добавляет УВКБ ООН.

Одна из крупнейших волн беженцев в ходе сирийского конфликта была зафиксирована в середине августа, когда тысячи людей из северо-восточной части Сирии пересекли границу с Иракским Курдистаном .

Ирак, куда бежали более 170 тысяч человек, - четвертая страна по количеству сирийских беженцев.

Одновременно в пределах самой Сирии количество вынужденно перемещенных лиц достигает 4,25 млн, говорит УВКБ ООН. Это означает, что сейчас вынужденных переселенцев среди сирийцев больше, чем в случае с любой другой страной.

Конфликт в Сирии привел к наибольшему за 20 лет наплыву беженцев со времен геноцида в Руанде в 1994 году, отмечает УВКБ ООН.

По подсчетам, после начала восстания против правления Башар Асада погибло более 100 тысяч сирийцев.