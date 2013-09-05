На Херсонщине главу сельсовета поймали на взятке в $ 80 тысяч

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, 4 сентября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в области совместно с прокуратурой Херсонской области в помещении административного здания поселкового совета задокументировали факт вымогательства председателем от частного предпринимателя неправомерной выгоды в размере 80 тыс. долл.

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По информации источника в УМВД, речь идет об Антоновском поссовете (Антоновка – пригород Херсона с восточной стороны).

Чиновник требовал деньги за передачу земельного участка под строительство автокемпинга, площадью 2 га, расположенного над трассой «Одесса – Мелитополь - Новоазовск».

Для получения неправомерной выгоды председатель поселкового совета привлек к посредничеству своего близкого знакомого, который в салоне своего автомобиля возле здания поселкового совета получил указанную сумму.

Посредник пытался скрыться с места происшествия и избавиться от полученной суммы, но был задержан сотрудниками УБОП УМВД и следователем прокуратуры Херсонской области.

В настоящее время прокуратурой Херсонской области проводится досудебное расследование преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» (карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества).