Киев внедрит страховую медицину для социально незащищенных киевлян

Первыми, кого город застрахует за бюджетные средства, станут афганцы.

«В нынешней сложной экономической ситуации важно защитить социально и поддержать наиболее уязвимые категории киевлян, поэтому мы приняли решение, при условии вашего согласия стать членами больничной кассы , оплатить из городского бюджета членский взнос и все последующие ежемесячные платежи. Таким образом вы не будете тратить никаких средств, однако при необходимости будете обеспечены необходимыми для полноценного лечения лекарствами в условиях стационара», - отметил Александр Попов во время презентации столичной модели страховой медицины как компонента проекта «Карточка киевлянина».

По словам председателя КГГА, на выполнение задач Президента Украины Виктора Януковича по социальной защите населения и Социальных инициатив главы государства город внедряет различные механизмы дополнительной защиты уязвимых слоев населения. В частности, проводится работа по внедрению местных социальных инициатив с помощью благотворительной организации «Муниципальная больничная касса г. Киева» по обеспечению медикаментами и изделиями медицинского назначения социально незащищенных слоев населения, а именно рожениц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, ветеранов войны, ветеранов- афганцев и т.д.

Новый проект, разработанный городом в рамках реализации социального проекта «Карточка киевлянина», позволит афганцам, а затем и другим категориям населения, получать в полном объеме необходимые медикаменты, находясь на стационарном или амбулаторном лечении, за счет кассы.

Александр Попов предложил руководителям общественных организаций афганцев обсудить на уровне районов озвученную инициативу городской власти, донести до членов организаций необходимую информацию. Как акцентировал глава города, участвуя в проекте, афганцы и дальше смогут пользоваться всеми гарантированными законом льготами в области медицинского обеспечения.