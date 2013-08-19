В Индии поезд переехал толпу людей, выходивших из другого поезда

08:55, 19 августа 2013
Мир
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Поезд наехал на толпу людей в Индии, погибли не менее 24 человек.

В Индии поезд / Фото: IBN

Пассажирский поезд в понедельник наехал на толпу людей, выходивших из другого поезда в северо-восточном индийском штате Бихар, погибли не менее 24 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал IBN.

Инцидент произошел у железнодорожной станции Дхамара в округе Сахарса. Состав шел в город Патна. Порядка 30 человек получили серьезные травмы. Число жертв может увеличиться.

Жертвами трагедии стали паломники, направлявшиеся в индуистский храм, посвященный богине Катияни.

В течение некоторого времени после инцидента машины скорой помощи из-за большого скопления людей не могли попасть на место трагедии.

Разгневанные люди, по данным IBN, подожгли поезд, прогоняли представителей властей и даже нападали на некоторых из них.

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