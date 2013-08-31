В Умань направлен отряд милиции для охраны хасидов-паломников

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, правоохранители создали оперативный штаб, куда будет поступать вся информация о приезде, пребывании хасидов и о вероятных нарушениях общественного порядка.

Несение службы по охране в период пребывания хасидов-паломников в Черкасской области будет осуществляться в двусменном режиме. Каждый патруль обеспечен средствами связи для немедленного и эффективного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке. Сопровождение автобусов, которые будут перевозить группы иностранцев к местам проведения культовых мероприятий, будут осуществлять усиленные наряды Госавтоинспекции, проинформировали в УМВД.

В состав сводного отряда вошли сотрудники взрывотехнической службы, уголовного розыска, ГАИ, патрульно-постовой службы, участковые инспекторы милиции, кинологи со служебными собаками.

Общественный порядок возле могилы раби Нахмана, к которой хасиды осуществляют паломничество, будут охранять сотрудники спецотряда «Беркут».

Отдельный сводный отряд УМВД пробудет в Умани с 31 августа до 11 сентября.

Кроме того, в Умань прибудут 12 полицейских из Израиля, а также 129 сотрудников Управления ГСЧС в Черкасской области - водолазы, химики, пиротехники.

Как сообщал УНИАН, на празднование 5774 еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью до Умани ожидается приезд около 25 тыс. паломников из 24 стран мира. В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана встретили почти 23 тыс. паломников из 24 стран мира.

В этом году Новый год хасиды празднуют с 4 на 5 сентября.

Справка УНИАН. Раби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика раби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.