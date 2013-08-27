В Донецке задержан подозреваемый в убийстве милиционера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, сотрудники правоохранительных органов сегодня, 27 августа, установили и задержали лицо, которое подозревается в совершении нападения на правоохранителя - им оказался ранее судимый житель Донецка 1987 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Устанавливается возможная причастность других лиц, которые могли быть соучастниками нападения. Досудебное расследование продолжается.

По факту убийства старшего сержанта начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) УК Украины. Прокурором области проведение досудебного расследования поручено следователям прокуратуры города Донецка.

Как сообщили УНИАН, 26 августа, в 02.25 в дежурную часть Киевского районного отдела милиции г. Донецка из «скорой помощи» поступило сообщение о том, что на улице Университетской со следами насильственной смерти обнаружен труп неизвестного молодого человека. Выездом на место следственно-оперативной группы установлена личность убитого – сотрудник Линейного отдела милиции в аэропорту Донецк.