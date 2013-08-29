Судья-колядник Зварич написал в колонии книгу "Mein Kampf in Ukraine"

«На форуме издателей будет презентована первая книга его трилогии: «Mein Kampf in Ukraine. Книга перша. Суддя-комуніст», — рассказал директор издательства Игорь Степурин, пишет «Сегодня».

«Презентацию художественно-документального произведения будет делать его сын Виктор. С 20-х чисел она поступит в продажу по цене около 70 грн», - добавил он.

Ранее в интервью СМИ экс-судья заявил, что она представляет собой «шокирующую правду о неизвестной большинству стороне судебной системы в Советском Союзе и Украине из уст бывшего коммуниста, главы апелляционного суда».

Игорь Зварыч, дело которого несколько лет назад получило большой резонанс в Украине, был председателем Львовского апелляционного административного суда. Во взяточничестве его уличили в 2008 году. В его кабинете, а также в кабинетах некоторых других львовских судей были проведены обыски. В результате были изъяты деньги на общую сумму в миллион долларов и два миллиона гривен (основная часть была найдена у Зварыча).

Сам он утверждал, что найденные в кабинете деньги были так называемыми «посевными». «В кабинете собралось то, что "посевали" по украинской традиции в новом помещении, нам дарили много образов и "засевали" деньгами», — заявлял судья.

После задержания Зварыч некоторое время проходил лечение в клинике, сбежал оттуда, был объявлен в розыск и в итоге вновь задержан. По приговору, вынесенному в 2011 году, он получил десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.