Огромная яма на одной из "артерий" Одессы парализовала движение транспорта
13:43, 27 августа 2013Общество
1643
В Одессе на одной из основных магистралей в районе автовокзала образовалась огромная яма, движение транспорта перекрыто.
Вода размыла дорожное покрытие на Балковской
Как передает корреспондент УНИАН, провал длиной около 4 метров, шириной – порядка 2.
По теме: В Севастополе посреди дороги образовалась полутораметровая яма (фото)
Как пояснили УНИАН в управлении ГАИ ГУ МВД в Одесской области, яма по улице Балковской образовалась вечером 26 августа.
Согласно сообщению, в ходе подключения новостройки к газовой системе был поврежден магистральный водовод «Инфоксводоканала» и вода размыла дорожное покрытие.
Сейчас место провала огорожено, движение транспорта перекрыто, из-за чего на ул. Балковской образовался автомобильный затор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter