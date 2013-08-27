Огромная яма на одной из "артерий" Одессы парализовала движение транспорта

Как передает корреспондент УНИАН, провал длиной около 4 метров, шириной – порядка 2.

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Как пояснили УНИАН в управлении ГАИ ГУ МВД в Одесской области, яма по улице Балковской образовалась вечером 26 августа.

Согласно сообщению, в ходе подключения новостройки к газовой системе был поврежден магистральный водовод «Инфоксводоканала» и вода размыла дорожное покрытие.

Сейчас место провала огорожено, движение транспорта перекрыто, из-за чего на ул. Балковской образовался автомобильный затор.