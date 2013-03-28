В Севастополе посреди дороги образовалась полутораметровая яма (фото)
В Севастополе провалился участок проезжей части по улице Кожанова, причина провала пока не установлена.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городском Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия прибыло руководство и оперативная группа городской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Управления Государственной автоинспекции и жилищно-коммунального хозяйства, представители Ленинской районной государственной администрации, коммунального предприятия «Севгорводоканала», «Севтеплосеть», а также «Дорожно-эксплуатационное управление» Севастопольского горсовета.
Установлено, что произошел обвал брусчатой части проезжего участка дороги размером 1 на 1 метр и глубиной 1,5 метра. По периметру проблемного объекта были выставлены ограждения и предупреждающие знаки, ограничено движение по улице Кожанова.
После обследования места обвала сотрудниками КП «Севгорводоканала» и КП «Севтеплосеть» было установлено, что авария не связана с коммуникациями.
Для устранения проблемы был задействован экскаватор, который расчистил место провала. поврежденный участок был засыпан щебнем и песком.
Также принято решение проводить наблюдение за состоянием дороги в месте провала, поскольку его причина пока не установлена.