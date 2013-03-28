В Севастополе посреди дороги образовалась полутораметровая яма (фото)

13:30, 28 марта 2013
Общество
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В Севастополе провалился участок проезжей части по улице Кожанова, причина провала пока не установлена.

На место происшествия прибыло руководство ГСЧС / Фото: sevastopol.su

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городском Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия прибыло руководство и оперативная группа городской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Управления Государственной автоинспекции и жилищно-коммунального хозяйства, представители Ленинской районной государственной администрации, коммунального предприятия «Севгорводоканала», «Севтеплосеть», а также «Дорожно-эксплуатационное управление» Севастопольского горсовета.

Установлено, что произошел обвал брусчатой части проезжего участка дороги размером 1 на 1 метр и глубиной 1,5 метра. По периметру проблемного объекта были выставлены ограждения и предупреждающие знаки, ограничено движение по улице Кожанова.

Яму засыпали щебнем и песком / Фото: sevastopol.su

После обследования места обвала сотрудниками КП «Севгорводоканала» и КП «Севтеплосеть» было установлено, что авария не связана с коммуникациями.

Для устранения проблемы был задействован экскаватор, который расчистил место провала. поврежденный участок был засыпан щебнем и песком.

Также принято решение проводить наблюдение за состоянием дороги в месте провала, поскольку его причина пока не установлена.

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